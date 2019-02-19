調查話六成港人唔識理財　原來大多衰呢瓣...

投資者及理財教育委員會(投委會)調查發現，有近六成香港人對投資理財感到遺憾，而最後悔嘅係使大咗(近40%)及無投資(14%)。其實香港人賺錢就叻，不過理財就認真麻麻，可以話大多數港人其實唔識理財！



投委會總經理李博衛(David)就話，香港人嘅金融知識喺全球30個已發展國家中，排名第一，但理財態度就竟然排尾二。



該會舊年12月訪問咗688名年齡介乎18至69歲嘅香港人。當中，超過一半嘅受訪者話有財務壓力，唔同年齡層嘅人都不約而同認為基本生活開支係最大壓力來源，佔比高逾7成！



講到對自己財務狀況最唔滿意，同其他年齡層相比，90後嘅感受就最深：不足七成嘅年輕人有儲錢習慣，其餘均指收入淨係可以應付生計，仲經常「倒貼」，要用過往積蓄嚟應付出糧前嘅使費。



而調查亦反映，有近一半受訪者缺乏財務目標，即使有53%嘅人都有訂立財務目標，但大多數嘅目標都唔係全面性。至於問到點樣達成財務目標時，75%嘅人淨係話會減少消費。



因乜解究無理財計劃，調查話收入偏低及過度消費係最大原因，有56%受訪者認為由於無足夠財務準備，令佢哋無法實現或需延遲實現目標，包括置業、旅行及退休等。



David教路，大家可以將目標分拆成短期易達到嘅小目標，令你係過程中攞到滿足感同推動力先。另外亦需要培養良好理財習慣，包括每月自動儲蓄、定期檢視財務狀況。

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