樓價UPDATES：新屯門中心錄收租客入市

市場氣氛好轉，有收租投資者入市吸納單位，新屯門中心錄得一宗同類成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●長沙灣昇悅居5座低層D室，向北望樓景，以一房間隔，實用面積約378方呎。單位以690萬元放盤2日，即獲區內買家接洽，議價後減價55萬元，以約635萬元成交，實用呎價約16,799元。原業主於2002年4月以約148.4萬元入市，期內升值約3.3倍。



●長沙彎宇晴軒3座高層A室，以兩房間隔，向西南望內園景，實用面積約441方呎，以1.85萬元租出，實用呎租約42元。據悉，新租客為情侶，心儀單位價錢相宜，故睇樓1次即決定承租。



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新界區



●新屯門中心1座高層A室三房戶，實用面積603方呎，獲同區投資者即睇即買，成交價606萬元，實用呎價為10,050元。上址市值月租約1.4萬元，租金回報率約2.8厘。



●沙田第一城錄特色戶買賣，一個連天台單位，實用面積304方呎，以兩房設計，座向東南，望內園景，獲買家以530萬元購入，實用呎價17,434元。據了解，原業主於2015年8月購入上址，當時作價490萬元，期內帳面獲利40萬元。



●東涌藍天海岸5座中層B室，採三房連儲物房間隔，實用面積約874方呎。據了解，原業主因移民在即，早前叫價約950萬元放售物業，吸引多組準買家睇樓，終以935.5萬元沽出，實用呎價約10,704元，單位11年升值逾1.4倍。

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