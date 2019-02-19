滙控CEO撐業績「絕不失望」　券商狂插憂難達標

滙豐控股(00005)2018年賺126.08億美元(約983億港元)遜市場預期，全年稅前盈利按年升15.8%至198.9億美元，市場更質疑滙控各項策略能否在今年達標。業績公布後，周二(19日)股價應聲下跌2.29%，收報66.15元，外圍時段更跌穿65元。



單計去年第四季，滙控稅前盈利僅錄32.56億美元，按季大跌45.01%，主要受近期屢傳裁員、俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務拖累，該業務季內稅前盈利為7.77億美元，按季大跌近六成。



若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次性因素，全年經調整除稅前盈利僅按年升2.7%至217.19億美元。期內淨利息收益率為1.66%，按年擴闊3點子，但較首三季倒退1點子。



集團宣布派末期息0.21美元，維持全年每股派息0.51美元，管理層指有未來有望維持派息水平，惟需預留資源擴展業務，暫未考慮改變派息政策。



值得留意的是，該行期內多項核心營運指標仍未達標，當中反映股東投資回報的有形股本回報率(ROTE)，按年增1.8個百分點至8.6%，較2020年前要達到11%的集團目標，仍差2.4個百分點，而普通股權一級資本比率(CET1)則按年跌0.5個百分點至14%。



滙控行政總裁(CEO)范寧在業績電話會議上坦言，受去年環球不明朗因素，拖累末季盈利表現，但強調全年業績表現「絕不失望」，即使今年英國脫歐、中美貿易摩擦及環境利率環境改變等，為集團添不明朗因素，但對整體業務表現仍然有信心。



事實上，集團主席杜嘉祺亦對經濟作出預警，指英國脫歐陰霾未散，中美分歧繼續影響今年的市場氣氛，全球經濟增長與去年同期相比，將面對更多風險。不過，范寧形容集團今年1月開局良好，收入勝預期，即使英國業務信貸表現略為回軟，會就各項風險做好準備。



值得留意，該行全年收入增長低於支出增長率，差距為負1.2%，與集團目標背道而馳。范寧指，有信心今年內收入及支出增長率之差可達正數(Positive Jaws)，意味收入要高於支出增長，不排除年內會縮減部分投資項目，但范寧強調，無需採取裁員或凍結職位的措施以追趕營運目標。



●證券界點睇？



管理層就業務前景，積極向市場派定心丸，惟證券界普遍質疑其達標能力。摩根士丹利發表報告，直指滙控去年各個數據均欠理想，市場或對集團業務達標缺乏信心。高盛更隨即狠削目標價4.93%至77元，指滙控業績遜預期，需要進一步行動減省成本。



市場猜測滙控未來將縮減回購股份規模，范寧沒有正面回應，僅重申回購政策不變，暫未能透露下輪回購的具體時間，重申未獲得相關監管機構批准前，無法宣布計劃詳情。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，投資者對回購計劃願望落空，是滙控今次業績最大致命傷，但其全年股息率仍達6厘，相信股價「跌極有個譜」，料65元有支持。



中投傲揚基金經理溫鋼城表示，投資滙控仍好過「買樓收租」，形容是金融股之中的「公用股」，於63至65元可入一注，持貨者則可以繼續坐。

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