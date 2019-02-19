財庫局︰將加強場外衍生工具監管制度　

財經事務及庫務局副局長陳浩濂出席香港上市公司商會新春活動時表示，為確保市場質素，香港證監會於去年12月，就加強場外衍生工具監管制度，以及處理在與集團聯繫公司及其他有關關連人士進行交易時引致的操守風險建議，發表諮詢總結。證監會將實施有關建議，既會加強對投資者的保障，亦會提升市場質素，從而使市場能健康發展。



他強調，香港將繼續精簡程序，提升市場效率，令市場更現代化發展，以確保香港金融基建與國際接軌。有信心在各方合作下，香港能進一步鞏固金融中心的地位。



至於籌備多年的證券無紙化計劃，亦於上月進行市場諮詢。陳浩濂指，實施無紙證劵的市場措施後，投資者能選擇以無紙形式，並用個人名義持有證劵，及轉讓證券，當中不需要任何股份證明書或其他紙張文件。證劵數碼化後，會取消人手處理程序，有助減省利用紙張進行交易的程序，以及避免因失竊、遺失實體股票而對投資者招致的損失，從而提升香港市場的效率，及在全球的競爭力。



回顧2018年香港經濟，他指，中美貿易摩擦、英國脫歐、地緣政治不穩等不明朗因素，全球經濟增長動力逐步下降，環球金融市場大波動，強調香港證券市場穩妥有序發展。過去一年的股市，每日平均總成交額1,074億元，按年升22%。



陳浩濂表示，截至2019年1月底，上市公司數目達2,342間，按年升8.3%；總市值達32萬億元，是1997年的10倍，認為這是業界各持份者多年來共同努力的成果。



他又指，香港交易所去年4月改革上市制度，便利新興及創新產業在港上市，以迎合新經濟環境的集資需要，將香港發展成更深、更廣的融資平台，加強香港作為上市平台的吸引力。去年新股集資額達2,865億元，位列全球首位，亦是過去十年間，第六度成為集資額冠軍。



他表示，香港將繼續深化與內地市場互聯互通的機制，自去年5月起，滬港通及深港通的每日額度均分別增加4倍，促進互聯互通的健康發展，有助鞏固及提升香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。香港現時離岸人民幣存款達6,000億元人民幣，香港亦處理全球超過七成半的離岸人民幣支付交易額。

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