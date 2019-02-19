夜市UPDATES：美股低開轉升　滙控ADR跌2%

美股三天長周末後復市，道指低開轉升，目前報25,894點，升11點；標指報2,777點，升1點；納指率先轉升，報7,480點，升8點。



美股五大科技股普遍向好，當中亞馬遜及及Netflix升約1%；Facebook及Google母企漲不足1%。沃爾瑪第四季網上銷售業務利好，股價現升3%。



市場持續關注貿易議題，本月21日至22日中美雙方將舉行第七輪中美經貿高級別磋商。另一邊廂，歐美貿易戰火重燃，歐盟委員會發言人希納斯表示，若美國針對歐洲汽車徵收進口關稅，歐盟將會迅速做出有效響應。



美國政府雖逃過再度停擺，惟總統特朗普卻自製憲制危機。他宣布「全國進入緊急狀態」，以動用資金修建美墨邊境牆，但遭到美國16個州提出聯邦訴訟。



美股反覆向好，帶動港股期指夜市從28,000點邊緣反彈，目前報28,235點，升80點，高水7點。滙控ADR受壓，折合較港收市價66.15港元跌約2.4%。



歐股周二向下，英股目前跌0.59%；德股跌0.28%；法股跌0.4%。



【22:35】中美貿易談判持續之際，美股假後重開，早段表現偏軟，道指跌63點，至25,820點；納指跌22點，至7,450點；標指跌7點，至2,768點。



零售巨頭沃爾瑪上季純利按年跳升69%，至36.9億美元，扣除部分項目後每股賺1.41美元，收入升近2%至1,387.9億美元，齊勝市場預期。期內美國同店銷售升4.2%，較市場預期顯著高出1個百分點，股價早段急漲3.29%，至103.28美元。



外媒報道，Facebook(Fb)證實正在開發自家人工智能(AI)晶片，Fb股價早段跌0.83%，至161.14美元。



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