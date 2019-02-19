美細價股閃現不祥警號！整體大冧市時辰到？

外國傳媒報道，美國細價股閃現不祥警號！代表美國整體細價股指標的羅素2000指數於今年以來累彈16.5%，為史上第3大最佳開局。不過，如果歷史可以借鑑的話，這並不是好消息。



金融機構Jefferies發表的數據顯示，細價股過去經歷5大最佳開局後，之後3個月的回報皆低於平均水平，年內餘下時間回報僅約1.2%，即再大升空間不多。由於細價股的表現往往領先大市，或意味着整體美股反彈浪已屆尾聲。



提起羅素2000指數，不得不回顧2017年11月30日曾出現的罕見異象。當日除了該指數創新高外，包括道指、標指、納指、道瓊斯運輸指數、道瓊斯公用指數在內，同月均創下新高，這是自1970年以來，少於4%月份會發生的異象。至今亦沒有再出現。



道氏理論大師、逾60年市場老兵羅素(Richard Russell)當時指出，「道瓊斯系列」3大指數一同創新高是「超級牛市」信號，如跟往績，股市最少再升6至12個月，才會步入熊市，這意味美股狂牛起碼升到2018年5月至11月。(註：結果暫時於2018年9月見頂)



值得留意的是，對上兩次出現此罕見異象是2007年5月及1999年5月。2007年事後確認美股再升5個月，直至10月才見頂；1999年那次則確認於2000年3月見頂。若跟往績，美股很有可能已見頂了，而且醞釀大冧市。

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