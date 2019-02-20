古勝：國壽似轉勢　候整固收集

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，美股周一無市，港股周二早段牛皮，惟食完飯返嚟，因滙豐控股(00005)份業績遜預期，恒指隨即走樣，最終跌118點報28,228點，國指跌32點報11,116點，主板成交968億元。數字上雖然跌得唔算太多，但講到明市場主要炒作利好氣氛，最重要是中美貿易談判有轉機，一旦結果不似預期，港股掉轉頭行有幾出奇？



睇番滙控去年全年列帳基準除稅前盈利按年升15.8%至198.9億美元，雖只係略遜預期的中位數209億美元，不過重點係單計第4季按季大跌近五成，且未有再提回購股份計劃，故未來股價仲撐唔撐得住頓成疑問，短期都仲係有調整壓力。



今輪市場資金主要輪流炒作強勢板塊，其中與A股相關度較高的則更受惠，事關內地股市自年初開始確實係威係勢，滬綜指自2,440點升到周二高位見2,780點，累升13%。帶動一眾內銀、內險及中資券商股反覆向上，惟內銀股近期已先行回軟，暫時需要抖抖。



相對地，內險股中落後多時的中國人壽(02628)，公布1月原保險保費收入約1,578億元人仔，按年增加24%，數據公布後獲多間大行唱好，瑞信報告指國壽1月保費收入強勁，表現優於同業，又預期今年首季穩固轉向，新業務價值可錄雙位數增長，故將其目標價上調至24元，維持「跑贏大市」評級。大和則指，國壽1月原保險保費收入為內險股中增速最高，並重申喜愛國壽多於中國平安(02318)。



中美貿易談判進展如何雖難以預測，惟阿爺出手撐市卻是現實，加上MSCI年內或提升A股納入因子，有望將進一步加強境外資金流入A股步伐，A股有水到，內險股的投資收入自然水漲船高。國壽短期整固或是中線收集時機，建議在橫行區靠近底部約18.5元水平吸納，博上破20元關動力進一步轉強，上望23元，跌穿18元止蝕，風險有數得計。



此外，周二港股先高後低，其實都幾反映市場睇法，就係未有大方向！在此前提下，除非有新政策出台導向，否則個股強者愈強，弱者愈弱的趨勢相信會持續落去。



好似早前提過無論港股升或跌市，均有機會獲市場資金追捧的領展房產基金(00823)，周二就繼續破頂，即市曾高見過88.9元，最終升1.8%報88.8元。有貨在手者一於放長線釣大魚，並設定100天線77.2元作為止賺/止蝕位。



相反，早前弱勢的醫藥股叫做反彈過一輪，市況轉差下又被沽得最狠，單係睇石藥集團(01093)及中國生物製藥(01177)周二股價分別下挫7.9%及6%。說到底，行業前景受制國策，投資者可預視性實在有限，一句講晒：短炒無妨長揸無謂。

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