黃國英：翻身經驗值得借鏡

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，著名基金經理阿克曼(Bill Ackman)今年大翻身，自己當然知道他前幾年節節敗退，管理資產規模大縮水，但對於真正落場的鬥士，是會理解及尊重。背負壓力改變策略殺出重圍，箇中難處不是外行人所理解，何況爛船亦有三斤釘，阿克曼所管理的規模依然遠高於自己，能夠短時間內狂賺，當然有值得借鏡的地方。



阿克曼不再亂玩花臣，回歸價值投資之外，夠膽集中注碼重錘少數股份，是這段時間超高回報的主因。自己其中一個弱點是太分散，重倉資產型股票無問題，幾隻股票是鎮守組合後防的主力，但知識型股票就打得太散。



基於小試牛刀的概念比較多，下了一注，升得太快又或者回番落去，都不想再加。要集中火力的話，第一注就要加大注碼，當然先決條件是考慮過程要更加深思熟慮。另外，同一概念的股份，就要精選Best of the best。



還有是風險管理，知識型股票波幅大，重注的話隨時要捱得辛苦，卻又不應該亂咁止蝕。例如自己睇好雲計算，去年底一路買，初段一直捱打。如果當時放棄，這個半月便打不出反擊戰。



化身判官，說三道四，一味玩口水Call Put，無疑很過癮而且很輕鬆，可是十年八年之後回頭一看，只會虛耗光陰原地踏步。書生可以不理，但即使受過重傷的戰士，也會有值得學習的地方。睇波唔賭波，樂趣尚且已經唔多，股票市場遠比球賽沉悶，如果純粹想過口癮，找其他娛樂會更有建設性。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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