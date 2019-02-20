陳錦興：中石油可重拾強勢

英皇證券研究部聯席董事陳錦興在東方產經「專家點評」專欄表示，消息陸續出台，惟恒指未見突破，反在28,500點受壓，而部分落後股卻靠穩，當中可留意中石油(00857)。經過去年第四季油價急速回落，中石油股價曾跌近2016年低位始見反彈，最近隨大市回升，惟動力有限。



然而，中石油分拆管道資產漸見明朗，將成為未來股價的催化劑，而今年底進口天然氣的虧損情況有望好轉，也為集團帶來實質支持，預期短線有望逐步擺脫股價落後的情況。



有傳內地石油天然氣體制今年將推行大型改革，油氣管道公司組建方案已獲批，最快有望於今年中成立，並尋求上市。



其實分拆中游管道資產已醞釀多時，今年市場環境轉好，加上早前中國鐵塔(00788)成功上市且受機構投資者重視，形式相近的管道資產加速上市，估值提升的機會也較高，因此以中石油佔比最大的管道資產加速推進應無懸念，而釋放資產價值的憧憬將續支撐其股價表現。



此外，中石油的致命傷，進口天然氣持續虧損的問題終露出曙光。預期今年底由俄羅斯輸氣的協議生效，由於進口俄羅斯天然氣的成本較低低，預計進口天然氣的成本下降，有利收窄甚至扭轉目前的虧損情況。去年國際油價波動，今年前景應較穩定，加上美國聯儲局偏鴿的政策傾向，油價可望穩中向好。



由此可見，今年集團既有分拆消息的支持，也有業務復甦動力，再加上宏觀經濟有利，其股價表現不宜過度悲觀。雖然去年第四季業績差於預期，但市場相信已經消化。股價剛現突破，在A股轉強的配合下，中石油股將現反覆上升的勢頭，建議可於5.15元吸納，目標價5.95元，止蝕4.75元。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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