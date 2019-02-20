新濠博亞去年淨收入27億

新濠國際(00200)旗下在美國納斯達克上市的新濠博亞公布，截至2018年12月底止年度，應佔淨收入逾3.515億美元(逾27.41億港元)，按年增長約1.3%，相當於每股美國預託證券(ADS)73美仙(約5.694港元)。



期內，該公司淨收益輕微減少至約52億美元，主因是去年採用新收益準則入帳，如撇除相關影響，淨收益按年增長約5%至56億美元。經調整物業EBITDA(扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)約14.779億美元，按年增長約3.87%。



此外，新濠博亞同時公布截至2018年12月底止第四季度業績，淨收益約13.96億美元，按年增長約4.79%；經調整物業EBITDA約4.25億美元，按年增長約25.1%；應佔淨收入約1.28億美元，按年增長逾57%。公司又宣布，董事會經評估現時流動性情況及未來資本需求之後，決定增加第四季度股息7%至每股美國預託證券15.51美仙。



業績報告又透露，旗下澳門路氹新濠天地在今年1月獲澳門當局批出額外40張新賭枱。



新濠博亞主席何猷龍在業績電話會議上表示，農曆新年澳門旅客數目顯著上升，公司旗下物業營運表現強勁，對期間的生意感到樂觀。問及最近內地公布新規打擊地下錢莊，他說政策一直存在，只是今次有關當局將罰則更加透明化而已，現階段要評論其影響是言之尚早。公司會與博彩中介公司(俗稱疊碼仔)密切留意新規對貴賓賭廳生意的影響。



此外，集團旗下另一間美國上市公司新濠影滙亦公布截至2018年底止全年業績，總收益5.71億美元，按年增長約5.8%，經調整EBITDA增長約13%至3.14億美元，期內應佔虧損約2,160萬美元，而2017年同期應佔虧損約7,640萬美元。截至2018年12月底止的第四季，新濠影滙經調整EBITDA約8,590萬美元，增長約11%，第四季應佔淨收入約130萬美元，而2017年同期則錄應佔虧損約2,120萬美元。

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