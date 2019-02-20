沈振盈：基本因素較貿戰重要

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「大師教路」專欄表示，上周中美貿易談判在北京結束後，雙方領導人皆指進展良好，但仍需要進一步磋商。本周又輪到副總理劉鶴赴美繼續急趕地去談判。



對於上次的談判，市場反應頗為正面，全球股市全面大升，投資情緒高漲。然而，在樂觀的背後，其實仍是隱藏着很多的不確實性。筆者一直強調，貿易逆差不是重點，技術轉移、企業補貼、知識產權等問題才是重點。筆者相信此等問題，決不是一時三刻可達成協議。



故此，今次就算真的趕及於3月1日限期前有初步協議，內容其實也只會是「門面東西」，目的是方便大家找落台階，拖延時間而已。



然而，市場大部分投資者都將貿易戰看得過分重要，以為氣氛緩和就代表跌市因素已消除，將其他更重要的負面因素置諸不理。其實去年真正令全球股市步入熊市的主因，是基本因素出了問題，經濟出現下行現象，企業盈利增長放慢甚或倒退，但估值卻因為多年累積的寬鬆政策，而升到極度不合的水平。



當各國央行需要將貨幣正常化(退市)之時，定必會令股市帶來陣痛，這是無可避免的必然結果。所謂「一念天堂，一念地獄」，若各國央行因噎廢食、諱疾忌醫，繼續飲鴆止渴，放棄將貨幣政策正常化，只會是將陣痛延長，後果將更加嚴重。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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