鄧普頓：中國撐起新興市經濟

新興市場股票團隊富蘭克林鄧普頓在東方產經專欄《名家筆陣》中表示，豬在十二生肖中排名最後，但全球經濟周期並沒有因為豬年是中國生肖周期的最後一年而結束。儘管有迹象顯示全球經濟增長放緩，特別是中國市場，但我們認為本輪經濟周期或將面臨更大的發展空間。



中國經濟經歷多年的強勁增長後，現面臨各種挑戰，這些挑戰有可能因為貿易緊張局勢與中國重組經濟的雙重壓力，抑制了發展勢頭。在經濟增長放緩的背景下，企業收益可能會出現更大的分散性，最終將在所有市場中篩選出輸家和贏家。我們對近期前景持謹慎態度，但並不認為中國會出現硬着陸，因為中國政府主導的體制為其執行政策的能力將提升市場信心。



此外，中產階級的擴張可能是近年來新興市場最具影響力的人口變化，並支撐了這些經濟體的大部分增長。今年，預計不斷增長的內地消費需求，將成為新興市場抵抗外部不利環境的有利因素。從中長期來看，不斷增長的中產階級人口和日益增長的富裕程度，應會刺激新興市場對奢侈品的需求。也就是說，擁強勢品牌定位和優質產品的企業，未來幾年應會看到可持續且高於平均水平的行業增長。



新一代大型企業以消費者為中心的創新技術取得成功，他們敏銳地感應到急於消費的新興中產階級需求，並且正在貢獻自己的專業知識來滿足該類需求，這些極富競爭力的企業突破了既定商業模式。



在關於中國生肖故事的早期解讀中，人們將豬在十二生肖循環中的靠後排位，歸咎於其懶惰。如今，中國的星命學家則多傾向強調豬的勤勞。在我們對豬年初期的投資前景進行研究時，新興市場企業日益增長的勤奮性引人注目。



新興市場企業作為科技領域的創新者，新技術的採用率更高，因新興市場並沒有現成的基礎設施。綜觀各行各業，中國已成為值得關注的創新者。如鋰電池生產的變革，使中國成為全球最大的電動汽車市場。而中國在汽車工業的進步，亦歸功於政府致力成為綠色能源的世界領導者。



中國政府於2017年承諾，到2020年在可再生能源領域投資3,600億美元，同時取消建設燃煤發電廠的計劃。自此以後，中國政府已經遠遠超過清潔能源的官方目標。中國正把重心放在通過製造下一代智能汽車來解決污染問題，也符合中國成為創新領導者的宏觀戰略。



在製藥行業方面，中國政策傾向開發新藥而不是仿製藥，這也激勵內地企業擴大研發支出，為中國製藥商的醫療產業播下種子，而這些企業已成為中國以技術和消費為中心的新經濟象徵。事實上，中國的消費市場是一股不可忽視的力量，在過去20年裏，中國經濟以驚人的速度增長，現在已經成為世界第二大經濟體，這種上升趨勢還會繼續下去。



不過，中國的長期前景還需面對更廣泛的系統性緊張局勢，並很大程度取決於政府如何應對挑戰。若中國能努力帶來更堅固更可持續的經濟，那麼在未來幾十年，中國必將會繼續成為新興市場的結構性增長動力。

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