鄺民彬：政策受惠股料有調整

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，周一美股假期休市，市場繼續關注中美新一輪貿易談判，港股周二高開低走，跌118點報28,228點，國指跌32點報11,116點，主板成交968億元。



中國人壽(02628)1月保費收入增長強勁，按年升24.4%，表現優於同業，股價急升3%，為全日表現最佳藍籌。國壽早前就2018年度業績發盈警，料全年純利按年大減50至70%，主要由於投資收益大跌。隨着A股市場回穩，投資收益有望改善。加上國壽將於周五舉行投資者日，屆時將談及未來發展計劃，將會是審視其長遠增長的關鍵。



周一《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出爐，其中提到要有序推進各地金融市場互聯互通，香港將要鞏固和提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位。綱要涉及的行業眾多，包括內房、銀行、券商及交通運輸等等。然而，一如早前預告，綱要主要圍繞區內城市的職能分工，指導產業大方向。



雖然不少行業榜上有名，但政策的實際效益仍視乎跟進的措施。因此，大灣區受惠股事前經過一輪炒作，不少個股周二尾市升幅明顯收窄，短線有調整壓力。



展望本周，中國國務院副總理劉鶴將在周四出訪華盛頓，與美國貿易代表萊特希澤受及財長姆紐欽進行第7輪中美經貿高級別磋商。另外，聯儲局周四會公布1月議息會議紀錄，連同多名聯儲局官員發表講話，料對利率走向及縮表計劃帶來啟示。不過，隨着港股踏入業績期，投資者或會重新關注企業盈利，可能成為恒指高位調整的藉口，初步支持位28,000點。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

