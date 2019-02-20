王昕媛：A股增量資金進場　券商股俏

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事王昕媛在東方產經「專家點評」專欄表示，上周五我們公司在策略周報提出觀點：醫藥行業報復性反彈結束，等待業績，分化配置。那麼大市反彈算是結束了嗎？我們認為不是，至少對於A股，依然看好前景。



據悉，MSCI方面就擴大MSCI指數中A股納入因子，本月底(3月1日前)將給出明確答案，如果MSCI將納入因子從5%升至20%，被動資金+主動配置將帶來增量資金約678.6億美元。



除了MSCI潛在擴容的利好之外，1月30日中證監發布《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法(試行)》徵求意見稿、《科創板上市公司持續監督辦法(試行)》徵求意見稿，明確將充分發揮資本市場，對提升科技創新能力，和實體經濟競爭力的支持功能。我們認為，設立科創板並試點註冊制，是資本市場改革的起點，有助於形成並建立融資功能完備、基礎制度紮實、市場監管有效、投資者合法權益得到有效保護的多層次資本市場體系。



短期而言，這對於金融市場有甚麼影響？我們認為最直接的就是加強投資者信心，帶動增量資金入市。因此，我們短期最為看好的板塊是券商股，可適度關注A+H券商和本地券商股，比如中信證券(06030)及HTSC(華泰證券)(06886)等。



長期來看，我們認為，科創板元年也是資本市場改革的元年，政府最終目的是要統籌推進主板的發行、上市、訊息披露、交易、退市等基礎制度的改革，因此，券商股未來的發展機遇大，不應僅僅單看當前的PB、資產質量、資產撥備等情況，應考量企業的未來發展潛力，以配合政府改革的動力和決心。



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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