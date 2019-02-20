盧曉暘：金價與比特幣齊升的邏輯

外匯分析師盧曉暘在東方產經《名家筆陣》中表示，恒指上周升抵250天線後，升勢明顯放慢。歷史上，這個水平通常都會帶來一定的短期阻力。上周五恒指期貨突然出現跳空下跌，且以大陰燭跌破10天線，這是1月以來沒有的現象，或將啟動2月下半月整固行情。



周一收市後，中央發布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，旨在推進新型智慧城市試點示範和珠三角國家大數據綜合試驗區建設，大灣區概念股被炒起，但大市沒再突破28,509點水平，2月下旬仍傾向偏淡格局。除非本周恒指期貨日線圖再度以陽燭突破此水平，才能短期扭轉調整格局。



另外，近期值得關注以比特幣為首的虛擬貨幣價格，與金價升勢的相關度又開始提高，不經不覺比特幣從1月低位(參考bitstamp平台在3,322美元)累升逾15%，與黃金20天平均相關系數從月初負相關升至0.5水平(愈接近1，代表兩種資產的正相關愈高)。



相比黃金，交易比特幣的優勢明顯在於其升幅，一旦虛擬貨幣的升勢被確立，其升勢可以遠超於同期黃金升幅。



金價與比特幣同升背後的邏輯是甚麼？升勢又能否持續呢？這是所有投機者都關心的問題。黃金和比特幣屬沒有利息的產品(比特幣或有硬分叉的可能性，變相派發新幣予投資者，但此因素並不確定)，所以在去年底聯儲局表態暫緩加息後，交易比特幣其中一個重要基本因素也出現轉變。



歐、日、美國央行今年先後釋放出寬鬆信號，降低零息資產的劣勢，而比特幣3,325美元水平的底部也在去年12月底出現。



周一比特幣價格再衝高6%，金價更曾突破近期新高，升至1,327美元之上，主要受美元急跌。如美元今年未能再展升勢，相信對金價及比特幣的正面影響將持續更久。



通常比特幣價格反彈開展3至4周後，出現周線圖的陰燭便很快見頂回落。若未來幾周比特幣反彈，並出現新的周線圖陰燭頂部阻力，之後再成功突破的話，將成為熊轉牛其中一個重要測量水平。

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