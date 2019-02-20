姚遷：消費及醫療板塊受外資青睞

中資基金經理姚遷在東方產經「專家點評」專欄表示，在春節後開市的一周，外資瘋狂湧入A股，期間北上資金通過滬股通及深股通共流入263.7億元人民幣，佔過去半年總流入量1,852.94億元人民幣的近七分之一。



比起短期的資金湧入，市場更關注的是中長期趨勢。摩根士丹利預期，今年A股的外資流入量將多達700億至1,250億美元，遠高於之前三年350億美元的平均水平。這一資金流入量，相當於2018年A股滬深兩市日均總成交量566億美元的1.2至2.2倍；等於截至去年12月底止A股總市值6.3萬億美元的1.1至2%，等於A股總流通股市值約2.3萬億美元的3至5.4%。



此外，全球央行政策由緊趨鬆，使得全球市場今年初呈現較大的升幅，A股去年調整幅度較大，且目前估值較低，導致全球資金更多的加倉A股，MSCI在今年可能進一步增加A股納入的因數，到時將令外資持續流入。



目前，A股在MSCI新興市場指數佔比只有0.8%，即MSCI對中國大價股的納入因數為5%。如果MSCI在今年9月將納入因數翻四倍達到20%，則A股在MSCI新興市場指數的佔比將提升至2.9%。將來A股一旦被完全納入，摩根士丹利認為其權重將高達13%。預料在未來十年，外資持有A股的比例將達到10%。比較起來，在其他主要新興市場例如南韓等，外資在其股市的市值佔比高達35至40%。



對投資者而言，外資流入對個股、板塊的具體影響亦不容忽視。根據大摩的測算，現在海外投資者總共持有近1,680億美元的A股，約佔A股總市值的2.6%。在主要板塊中，外資對於消費、醫療板塊尤感興趣。外資A股持倉的近40%都聚焦在消費板塊，其中21.2%為必選消費、17.2%為可選消費；而醫療板塊在海外投資者的總持倉中也佔到近8%。



個股方面，外資持有的五大上市公司分別為：貴州茅台(600519.SH)、美的集團(000333.SZ)、中國平安(601318.SH)、海康威視(002415.SZ)和恒瑞醫藥(600276.SH)。其中美的集團、海康威視及恒瑞醫藥也在摩根士丹利的A股主題選股中。



摩根士丹利的A股主題選股名單，包括12隻股票，結合了自上而下的主題選擇，例如高成長股、國家政策支持的企業等，以及自下而上的基本面選股，除了上述三股，另外九隻分別為：聚光科技(300203.SZ)、大族激光(002008.SZ)、上海機場(600009.SH)、方正證券(601901.SH)、福耀玻璃(600660.SK)、中國國旅(601888.SH)、伊利股份(600887.SH)、寧波銀行(002142.SZ)及青島海爾(600690.SH)。



這一主題組合也反映了多數外資配置中國市場的理念──即選擇高增長、高品質的公司。上述組合自2016年2月推出以來已經歷了四次更新，累計絕對回報為33%，同期上證綜指跌幅則為2.4%。



外資A股持倉的近47%都聚焦在消費和醫療板塊，正迎合了中國消費升級、對醫療需求持續提升的長期發展趨勢，而機構投資者也認為，外資的配置偏好不會在短期內改變，股民可作選股的參考。



中資基金經理 姚遷(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html



