袁沛儀：匯市悶局避險資產無方向

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，市場缺乏重要消息，匯市整體窄幅上落。聯儲局周四凌晨將公布上次議息紀錄，由於市場早已消化其轉鴿態度，料結果對匯市影響不大。技術上，美匯指數的50天線跌穿100天線，料後市反覆偏軟，緩慢下試96.3。然而港美息差繼擴闊，料美電上試7.85。



歐元區周四將公布較多經濟數據，由於基本面沒有大變化，料消費信心指數及採購經理指數與前值持平，估計歐元繼續在近周區間1.1230至1.1340之間上落。至於英國，雖然工黨出現退黨潮，但不直接涉及脫歐決策程序，消息影響英鎊有限。技術上，多項指標均呈中性，料短線仍然在1.29附近膠着。



市場避險情緒緩減，避險資產無方向。美元兌日圓在110.60附近窄幅橫行；美元兌瑞郎在1算與1.01區間整固；金價未能突破近週區間1,300至1,330美元。



金屬及鐵礦石價格橫行，加上澳洲儲備銀行擔憂消費疲弱，澳元缺乏利好因素，短線繼續在0.7110膠着。紐元技術上也呈中性，料未能擺脫在0.6750至0.69區間上落的格局。油價反彈力度弱，料美元兌加元小幅下試1.3180。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

