西證國際：股市偏強 金價受壓

西證國際市場研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，上周中美兩國在北京結束了新一輪貿易談判，雙方都釋放積極信號，表示在技術轉讓及知識產權保護等重要且困難的方面取得原則性共識。談判最後期限將至，貿易談判已進入衝刺階段，本周兩國將在華盛頓舉行更高級別的貿易會談。



美國總統特朗普此前表示，若談判進展順利，將考慮延長加徵關稅期限以保證協議的達成，貿易戰緊張情緒降溫。



聯儲局周四將公布1月份會議紀要，隨着美國經濟數據疲弱，有官員預測聯儲局今年將加息不多於一次；另外，此前主席鮑威爾在講話中提及，聯儲局將靈活調整資產負債表，暗示在暫緩加息後，聯儲又一重大政策轉變。此前，已有多名官員表示應在年內結束縮表，本次會議紀要中關於縮表路徑的描述，將引發市場關注。



英國首相文翠珊上周再度受挫，繼歐盟拒絕重新談判後，英國議會也否決了其修訂後脫歐方案。本周文翠珊將與多位歐盟領導人會談，尋求對其脫歐協議稍作改變。

然而，在野工黨有7名議員退黨，且未來可能繼續有人加入，脫歐意見分歧從議員蔓延至黨派，將不利英國於限期前與歐盟達成脫歐協議，硬脫歐風險增加。市場資金或選擇投資美元或股市，預期黃金價格將轉弱。

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