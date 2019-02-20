歐股收市個別走　滙豐倫敦股價挫逾4%

歐股收市個別發展。英國富時100指數收報7,179點，跌40點或0.56%；法國CAC指數收報5,160點，跌10點或0.16%；德國DAX指數收報11,309點，升10點或0.09%。



滙豐業績遜預期，其於倫敦股價全日跌4.36%，收報634.75便士，折合約65.05港元，較港收市價再低1.1港元。



英國旅遊公司途易(Tui)股價全日反彈3.71%，包括途易在內的多隻般空股、旅遊股，周一(18日)受英倫航空倒閉消息影響大跌。



金融科技股Wirecard全日再升4.57%，早前德國當局禁止對Wirecard股份進行沽空。

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