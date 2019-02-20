美股收市：道指微升8點　沃爾瑪上漲逾2%

美國股市周二低開高走，三大指數收市微升。道指低開33點後表現反覆，至中後段走勢轉好，尾市升幅收窄，全日收報25,891點，升8點或0.03%；標指收報2,779點，升4點或0.15%；納指收報7,486點，升14點或0.19%。



雖然3月1日關稅期限逼近，但中美貿易會談進展正面，加上美國總統特朗普暗示關稅期限可能延遲，均緩和市場對貿易問題的緊張情緒。中方宣布，國務院副總理劉鶴將於周四至周五(21至22日)，應邀訪問華盛頓進行第七輪中美經貿高級別磋商。



特朗普周二表示，中美貿易會談處於良好狀況，並稱關稅期限不是特別的日期。



TS Lombard全球政治研究董事總經理Christopher Granville認為，特朗普可能會延長期限以避免現時具有實質性的談判出現脫軌，但仍存不確定性。值得留意的是，上周在北京進行的中美會談並沒有取得任何突破。他強調，貿易戰風險仍然偏向上行。



個股方面，零售巨頭沃爾瑪上季經調整每股盈利1.41美元，勝市場預期。股價全日急升2.21%。



外媒報道，Facebook(Fb)證實正在開發自家人工智能(AI)晶片，Fb股價收市微跌0.13%。

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