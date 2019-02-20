【深度解構】負利率債貼錢都有人搶？箇中因由話你知

美銀美林資料顯示，去年11月至今年1月中，全球已發行的負利率主權國債規模急升21%，至超過11萬億美元(逾85.8萬億港元)，買入這些債券的買家，所能取回的還款和定期利息會少過本金。投資者寧願「貼息買債」，凸顯許多發達經濟體特別是歐洲和日本經濟前景不明朗，導致債券變成避風港。



負利率主權國債規模過去數月急升，扭轉2017年以至去年大部分時間穩步減少的趨勢，但仍低於2016年的高位。負利率主權國債的規模於2014年開始顯著增長，到2016年達到近13萬億美元的高峰，之後由於歐元區經濟增長加速，令相關債券的規模開始減少。



不過，隨着歐元區經濟再次放慢，負利率主權國債再次變得普遍。歐央行去年12月結束買債計劃，更可能加劇了經濟放慢疑慮。投資者爭購5年期德國國債下，孳息率由去年4月的0.03厘跌至約負0.4厘。此外，截至本月中，日本、法國、芬蘭、奧地利和德國兩年期國債孳息率均為負數，當中，德國債息為負0.567厘。



目前，歐洲央行正研究恢復向銀行提供貸款的計劃。分析員認為，此舉有助為經濟帶來少許刺激，並避免顯得該行正脫離貨幣政策正常化的目標。不過，歐洲央行行長德拉吉任期將於10月份屆滿，或令決策者在制訂政策時受到掣肘。



與此同時，德國和法國政治局勢趨於緊張，民粹主義抬頭正削弱執政聯盟的力量。民粹主義亦令區內各國分裂，意大利尋求歐盟批准其增加開支刺激經濟之際，卻遭德國和法國加以阻撓。



負利率主權國債的出現，與央行政策不無關係。歐央行於2014年6月實施負存款利率，最近一次於2016年3月降至負0.4厘。此舉原意是減少企業和消費者存放現金在銀行，鼓勵更多投資和消費。



許多投資者因為各自的理由，無可奈何地購買這些國債。例如互惠基金需要買入債券，因為它們追蹤的指標包含了債券。對許多機構投資者而言，由於將現金存於於銀行會面臨0.1%徵費，故寧可持有負利率債券。



同樣實施負利率的日本，經濟亦未見起色。日本央行行長黑田東彥周二(19日)表示，若日圓急升損害經濟和通脹進程，會考慮推出額外刺激措施，板斧包括減息和加碼購買資產。其言論令日圓轉升為跌，兌每美元低見110.81，跌0.17%。



不過，黑田續稱，該行會小心評估進一步放水的利弊，反映持續多年的超低利率已對金融機構盈利構成打擊，任何放水行動都面臨阻力。



可以肯定的是，全球經濟短期內面臨下行風險。瑞銀編纂的模型顯示，去年底全球經濟增長年率降至2.1%，是2008至2009年以來最低，而初步數據顯示，今季增長步伐略為改善。駿利基金經理Jane Shoemake表示，全球經濟增長動力切實地放慢，但全面衰退的機會仍低，只是增長前景乏味又低迷。

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