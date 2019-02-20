【市前重點睇】道指升8點　CNH飆上6.74

●亞洲市美匯指數97關得而復失，回落至96.5水平，港匯企7.848，離岸人民幣(CNH)隔夜飆，最新企6.74水平，圓匯企110.6，歐元升至1.134，英鎊高見1.306。金價升穿1,340美元。布油反覆企66.4美元，紐油企55.9美元。道指期貨窄幅上落。



●外電引述消息指，作為貿易談判的一部分，美國要求中國保持人民幣穩定。中國任何旨在抵銷美國關稅對其出口影響的貨幣貶值行為，都將招致美方更大幅提高關稅。

-美國總統特朗普稱，與中國的談判「進展順利」，涉及向中國出口美國玉米等各種提議；但3月1日不是和中國達成貿易協議的「魔法日」，談判非常複雜。

-美國專家分析：中美料能達協議，贏家似是中國。 https://bit.ly/2tsGLEj



●中國將擴大緊缺農產品進口，完善玉米和大豆生產者補貼政策。



●德國經濟部長表示，尚未最終決定是否允許華為參與5G。

-報道指華為德國業務負責人稱中國政府不干涉公司業務，也沒有公司的股份。



●道指收報25,891點，升8點或0.03%；標指收報2,779點，升4點或0.15%；納指收報7,486點，升14點或0.19%。 https://bit.ly/2DVFGKh



-美細價股閃現不祥警號！整體大冧市時辰到？ https://bit.ly/2BFYnRO



●港股ADR指數收報28,291點，升62點。 https://bit.ly/2Ne0Hnt



●美國10年期國債孳息率跌2.87個點子，報2.6339厘。



●克利夫蘭聯儲行長梅斯特表示，傾向盡早宣布資產負債表計劃，不放慢縮表速度。



●紐約期油收報每桶56.09美元，升50美仙或0.9%，創近三個月收市新高；布蘭特期油收報每桶66.45美元，升5美仙或0.08%。 https://bit.ly/2El3713



●紐約4月期金收報每安士1,344.8美元，升22.7美元或1.7%，創自去年4月以來收市新高。 https://bit.ly/2GRFIpx



●英國富時100指數收報7,179點，跌40點或0.56%；法國CAC指數收報5,160點，跌8點或0.16%；德國DAX指數收報11,309點，升10點或0.09%。 https://bit.ly/2EiUO5E



●歐盟首席脫歐談判代表表示，脫歐協議不能重新談判，正在等待英國提出明確方案來打破談判僵局。



●中國宏橋高科擬赴美上市，集資中位數近5億美元。 https://bit.ly/2GOQAV0



●美的集團和小天鵝周三停牌，中證監將審核這兩家公司之間的合併交易。



●【深度解構】負利率債貼錢都有人搶？箇中因由話你知。 https://bit.ly/2Xbn2qy



●調查話六成港人唔識理財，原來大多衰呢瓣... https://bit.ly/2TX8Wah



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