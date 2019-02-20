高通發布驍龍X55　5G晶片大戰砲火猛烈

2月25日至28日巴塞降拿世界移動通信大會(MWC)啟動前夕，高通公司搶在周二(19日)發布其第二代5G晶片驍龍X55，將不遲於2019年底入設備應用，進一步加劇圍繞5G網絡的競爭。



繼2016年發布全球首款5G晶片驍龍X50之後，高通的X55能將5G推廣到智慧型手機以外的各種設備與應用，包括Wi-Fi及連網汽車等；能夠覆蓋5G到2G，網路最高能實現下載7Gbps、上傳3Gbps的速度。



X55採用與驍龍855相同的7納米FinFET製程，高通強調X55是從數據機到天線解決方案，包括針對纖薄型智慧型手機設計的mmWave天線模組QTM525，以及 RF IC、RF 射頻前端，能幫助OEM加速5G產品的發布時間，實現5G手機的大批量生產。



華為上月發布5G晶片「天罡」，三星也擁有Exynos 5100，聯發科有Helio M70。英特爾5G晶片計劃今年下半年推出。



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