藥明生物發盈喜　股價曾漲近13%

藥明生物(02269)發年度盈喜，股價一度炒高12.7%，高見75.5港元，最新仍揚升近11%，至74.3元，成交1.5億元。





【08:05】藥明生物發盈喜

藥明生物公布，預期截至2018年12月31日止年度的純利將達2017年同期的245%以上。



該增長主因，包括：(1)藉技術平台、最佳的項目交付時間及優秀的項目執行過往記錄，公司在去年贏得更高市場份額，同時新增綜合項目數保持快速增長；(2)實施「跟隨藥物分子發展階段擴大業務」策略，推進更多項目進入後期臨床開發階段，從而帶動收益大幅增長；(3)錄得的里程碑收入毛利率較高；(4)健康的現金流帶來可觀利息收入；及(5)相比2017年同期重大匯兌損失，全年度錄得匯兌收益。

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