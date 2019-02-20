日本1月出口連續第2個月下降　開局不妙

日本1月份出口按年跌8.4%，預期跌5.7%，前值跌3.8%；1月進口按年跌0.6%，預期跌3.5%，前值升1.9%。



1月份季調後商品貿易帳逆差3,699.91億日圓，預期順差1507億日圓，前值逆差1,836億日元。未季調商品貿易帳逆差14,152億日圓，預期逆差10,291億日圓，前值逆差553億日圓。



期內，對中國出口按年大降17.4%，對美國出口則增加6.8%。



1月份出口連續第2個月下降，進一步顯示日本經濟今年開局疲弱。分析指，雖然日本經濟去年第4季度恢復增長，但力道不足，隨着科技業周期臨近尾聲和中國經濟放緩打擊全球需求，日本出口的疲軟趨勢，令其經濟增長愈來愈依賴國內需求。



日本決策者已經高度警惕未來提高消費稅可能對經濟增長造成的衝擊。



部分經濟學家預測，美國若加徵汽車關稅，可能導致日本經濟增速下降0.5個百分點。





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