亞洲股市：日股升幅不足百點　Fujitsu跌逾2%

美股靠穩，亞洲主要股市個別發展。日本1月出口按年跌8.4%，遠遜預期，並為連續第2個月下跌。日本日經225指數早段升75點或0.36%，報21,378點。



板塊方面，原材料股升0.6%，金融及地產股穩升。個股方面，三井造船漲3%，中外製藥及日本運通齊升逾2%，日產汽車升0.6%。



本田汽車升2%。公司計劃重整全球生產架構，已確認關閉英國工廠，並將停止在土耳其工廠生產Civic sedan車款。野村將其評級由「中性」上調至「買入」。



電腦品牌Fujitsu計劃通過收購而進行裁員，股價跌逾2%。



廣告業巨擘電通(Dentsu)跌0.3%。公司將轉向控股公司架構，並由2020年1月起更名為電通集團。



南韓首爾綜合指數升10點或0.5%，報2,216點。鮮京化學揚升4%，大韓航空及新大洋製紙齊升超過2%，三星電子亦升1.6%。



澳洲悉尼普通股指數則跌3點或0.06%，報6,180點。板塊方面，地產股跌0.9%，資訊技術及公用事業股同跌0.7%。個股中，Retail Food挫5%，澳洲礦業跌4%。



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