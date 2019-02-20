美方要求中方「維穩」　人民幣兌美元升上6.71

人民幣兌美元發足狂奔，在岸人民幣(CNY)及離岸人民幣(CNH)齊升穿6.72，至6.71水平。



CNH兌每美元高見6.7192，CNY兌每美元更高見6.7162。



美匯指數企96.4水平。



【10:12】傳美方談判針對貶值操作 人民幣兌美元升上6.72

隔夜中美貿易談判消息，持續推動人民幣匯率揚升，在岸人民幣(CNY)及離岸人民幣(CNH)齊升穿6.73，至6.72水平。



外電引述知情人士透露，作為貿易談判的一部分，美國要求中國保持人民幣穩定；中國任何旨在抵消美國關稅對中國出口影響的貨幣貶值行為，都將招致美方更大幅提高關稅。



CNY兌每美元高見6.7218，升369點子或0.55%，最新亦升321點子或0.47%，報6.7266。



CNH兌每美元高見6.7296，升158點子或0.23%，最新升137點子或0.2%，報6.7317。每百港元可兌85.76元人民幣。



美匯指數則進一步回落至96.45水平。





【09:16】人民幣速遞：中間價上調84點 CNH見6.73

中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價為6.7558，較上日開市價續升84點子，呈兩連升。



亞洲市，美匯指數回軟至96.4。CNH早段由6.7465，進一步升至6.7367，最新報6.7435。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

