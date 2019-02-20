A股快報：兩市向上　金融股有支持

內地股市普遍上升，滬綜指高開5點或0.2%，報2,761點；深成指高開3點或0.04%，至8,443點；滬深300高開10點或0.3%，至3,449點；創業板指數靠穩，高開不足1點或0.07%，報1,406點。



板塊方面，次新股升1.8%，有色金屬股升0.5%，煤炭及金融股齊升0.4%，地產股偏軟；船舶製造及飛機製造股同跌0.5%。



國務院等發布有關堅持農業農村優先發展做好「三農」工作的若干意見，相關板塊做好，新農開發高開6%，農發種業高開4.5%，豐樂種業高開近4%，芭田股份高開近3%，史丹利高開2%。



順豐控股高開1.5%。受益於春節前業務高峰，公司1月營業收入大增。



美的集團及小天鵝停牌，證監會將審核兩公司合併交易。



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