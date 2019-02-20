【即市分析】穩增長基建停不了　受惠股逐隻捉

東方產經「北水頭等倉」專欄作者司慕渢：去年末季以來內地經濟數據每況愈下，相信首季情況仍然嚴峻，短期有必要繼續加大穩增長動力，重點加快基建投資動工，以支持實體經濟穩定發展。基建行業背負歷史使命，景氣有望維持向好，基建股變相有道護身符，可以繼續看好。(基建板塊表現：https://bit.ly/2TmoW4T )



論中資基建股，來來去去主要有4隻。先講中國鐵建(01186)，股價由去年7月低位7.53元，反覆回升至上月高位11.5元，累升幅度逾五成。短期10天線有勢重上20天線，回吐在11元邊中線可吼，博再衝12元關，10.5元支持未宜有失。



其次係中交建(01800)，近月股價已重上250天線(現處8元關)，而且突破由前年以來的降軌阻力，走勢頗為醒神。近日股價高位曾見8.64元，14日RSI呈超買，短線料在8.2至8.3元水平整固過後，有望再試衝9元大關。



至於中國中鐵(00390)及中國中車(01766)的股價走勢較與國策方向一致，若想押注上半年基建當旺，可以視為首選之列。中鐵去年第3季股價表現強於大市，末季以整固為主，惟至今年初又再展升勢，有望更上一層樓，目標突破去年10月高位8.01元，上試8.5元區域，穿7.2元止蝕。中車股價自去年7月低位反覆回揚，短線確認企穩8元關，中線目標再試去年初高位8.8元水平，支持位可參考50日線7.7元。

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