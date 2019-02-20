全球經貿戰︰貨幣戰打到來？傳「人民幣穩定」將納入框架

中美本周繼續貿易談判，外電取新引述了解中美貿易談判情況人士表示，美方正要求中方避免採取透過人民幣匯率貶值、來抵消美國對中國加徵關稅影響的行動。3月1日是達成協議截止日期。



消息人士稱，兩國官員目前正討論如何在諒解備忘錄中處理外匯政策問題，雖然具體措辭還 未敲定，但最近幾個月進行的多輪談判中，有關人民幣穩定的承諾被多次討論，雙方暫時同意將其納入最終協議的框架。



Jefferies全球外匯主管Brad Bechtel表示，若中國同意維持人民幣匯率穩定，這等同給中國的國內政策工具戴上「鐐銬」，這樣可能在一定程度上增加中國的經濟風險。另方面，無論是將美元兌人民幣限定在一個區間還是特定水平，官員們計劃怎樣控制匯率波動，仍是問題所在。



丹斯克銀行首席分析師兼中國經濟學家Allan von Mehren表示，諷刺的是現在是美國要中國去操縱匯率，而不是市場力量去推高人民幣；這讓「市場發揮更大作用」的言論對人民幣「不適用」。



與此同時，聯儲局前主席耶倫周二(19日)表示，要判斷一個國家何時利用其貨幣匯率來獲得貿易優勢「真的很困難」，暗示要避免中國操縱人民幣幣匯率可能比想像更難。她指出，美國本身已經面臨發動「貨幣戰爭」的指責，特別是美國進行大規模QE的政策導致美元兌新興市場貨幣貶值。



她又稱，貨幣政策確實會對一個國家的匯率產生系統性影響，不過，人們普遍同意它應該可以被用於實現國內的目的，因此，要小心不要將國內政策工具定義為貨幣操縱。







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