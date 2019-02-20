港股格局：沈慶洪指滙豐65元要守穩

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，憧憬中美貿易會談有較好成果，樂觀情緒推高大市，料恒指在20天線(27,800點)有支持。



至於滙豐控股(00005)全年業績遜預期，他認為業績兩大指標：收入增長率與支出率相差繼續見負數(negative jaws)及撥備增加，均反映銀行業前景未有如預期般現改善。加上中美貿易談判及脫歐前景未明朗下，料集團基本及其他因素均未見改善，故留意滙控能否守穩65元。



金價最新升穿每安士1,340美元，他擔心經濟放慢令資金泊入黃金避險，故金價有望挑戰1,360至1,380美元，穩陣之選可揀SPDR金ETF(02840)，進取則選金礦股。



另外，中國聯通(00762)4G上月上客量按月升10%，按季則跌50%，他認為未算標青；若要炒5G概念股，中國移動(00941)會較受惠，料聯通阻力位在9.5元。



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