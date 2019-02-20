【大行報告】瑞銀料A股上漲空間有限

瑞銀財富管理投資總監辦公室發表報告，指MSCI中國指數年內升近11%(截至本周一為止)，超過該行早前估計的高單位數漲幅的預期，但預料後市續漲空間有限，建議投資者調換至精選板塊，當中看好銀行、材料和基建類股，相對於離岸股票，境內中國股票(即A股)的表現會較佳。



報告又指，鑑於中美貿易緊張局勢、中國經濟放緩等結構性挑戰，市場波動性料將居高不下，雖然今年餘下時間股票仍有上行空間，但漲幅將縮小。



另方面，該行預計MSCI明晟將在本月稍後宣布將A股的納入因子從目前的5%提升至20%，這有望帶動約600億美元外資流入A股市場，包括主動與被動式投資基金，並令北向資金大增。



除了股票以外，該公司預期今年JACI中國高收益債指數可望實現逾5%的回報，主要受政府的寬鬆措施、穩固的基本面、技術面改善以及估值具吸引力等利多支撐。



在中國經濟方面，由於投資和淨出口疲軟，去年中國GDP按年增速放緩至6.6%。受國內不利因素和中美貿易緊張局勢的影響，今年GDP增長將進一步放緩至6.1%。今年出口增長很可能將降至低單位數，因去年基數較高(2018年按年增長9.9%)、貿易摩擦持續以及全球需求放緩有關。



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