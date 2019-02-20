【大行報告】瑞銀下調港經濟增長預測　料樓市健康調整

瑞銀高級經濟學家李增發表研究報告，將香港2018至2020年本地生產總值(GDP)增長預測分別下調至3.2%、2.7%及3%。報告指，環球貿易自2018年底以來急劇放緩，加上去年中開始樓市冷卻，令香港經濟現下行壓力。



報告認為，旅遊業強勁或對香港經濟帶來緩衝，且相信香港銀根將維持寬鬆。另外，大灣區發展規劃綱要出台，料可刺激香港經濟；相信旅遊及零售業最受惠，金融業則可受益於「地區經濟協同發展」，至於交通及存儲行業的影響會有參差。



另外，瑞銀稱，香港樓市自去年中出現調整，料在未來6至12個月持續；且調整屬健康，樓價急跌機會不大，因有3大因素支持，包括：

1、私宅空置率僅3%至4%，反映樓市需求健康；

2、料聯儲局今年僅加息1次，未來12個月加息效應對樓市衝擊有限；

3、若樓市急速調整，港府有充裕政策空間支持樓市。



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