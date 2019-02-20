中國經濟︰「三農」擴大緊缺農產品進口　完善補貼政策

國務院周二(19日)發布2019年指導「三農工作」中央一號文件後，內地官媒刊登農業部長韓長賦的專訪稱，完善農村土地徵收和農村集體經營建設用地改革的配套制度，在修法基礎上全面推開。



「三農工作」意見提及主動擴大國內緊缺農產品進口，拓展多元化進口渠道；按照更好發揮市場機制作用取向，完善稻穀和小麥最低收購價政策，完善玉米和大豆生產者補貼政策。



另外包括穩定糧食產量，確保糧食播種面積穩定在16.5億畝，嚴守18億畝耕地紅線，全面落實永久基本農田特殊保護制度，確保永久基本農田保持在15.46億畝以上。



同時，堅持把農業農村作為財政優先保障領域和金融優先服務領域，公共財政更大力度向「三農」傾斜，縣域新增貸款主要用於支持鄉村振興。





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