人民幣Hibor：隔夜息升至2.3厘　CNH及CNY齊見6.71

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.33厘；1及2星期、1至3個月拆息由2.32至2.77厘；6及12個月拆息分別為3.08厘及3.37厘。



20/2/2019

隔夜 2.33415厘

1星期 2.32600厘

2星期 2.36567厘

1個月 2.43933厘

2個月 2.57700厘

3個月 2.77400厘

6個月 3.08800厘

1個月 3.37433厘



19/2/2019

隔夜 2.23067厘

1星期 2.27767厘

2星期 2.31633厘

1個月 2.41967厘

2個月 2.55300厘

3個月 2.79033厘

6個月 3.10233厘

12個月 3.40400厘



人民幣兌美元揚升，雙雙升穿6.72關。離岸人民幣(CNH)由6.7465，回升至6.7192，最新報6.7243；在岸人民幣(CNY)亦由6.7416，漲至6.7162，最新報6.7218。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

