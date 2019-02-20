【即市分析】藥明生物仍有上升空間

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：藥明生物(02269)發盈喜，股價今早(20日)升勢明顯，即市曾升12.7%高見75.5元，現仍升7.9%報72.25元。



集團預料截至今年底止，純利將較去年同期上升最少1.45倍。盈利增長主要由於該公司去年贏得更高市場份額，新增綜合項目數量保持高速增長；實施「跟隨藥物分子發展階段擴大業務」策略等因素。



摩根大通就此發表報告，藥明生物為中國最大的生物技術外包商(CDMO)，認為其股價年初至今上升38%，表現跑贏恒指，但預期集團股價仍有更多上升空間，因其將在下月業績中公布更多新合約詳情。將其目標價由98元升至105元，評級「增持」。



內地去年中曾爆出假疫苗事件，該股去年中升至98元樓上後展開跌勢，至上月低見44.5元後見底回升，至今已累升逾六成，並已先後收復多條平均線及降軌阻力約65元，相信短期在盈喜消息支持下，股價仍有上升空間，目標先睇85元，68元支持不宜有失。

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