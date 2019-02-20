【瑞通推介】國壽升穿20元關　資金追Call

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者繼續關注中美貿易會談進展，道指隔晚反覆靠穩，收報25,891點，微升8點或0.03%。



在重磅股滙豐控股受壓下，恒指周二(19日)再度跌穿250天線(28,309點)，周三(20日)早段則在其他重磅股上升帶動下，恒指一度回升逾300點，曾升穿年內高位28,533點，上試28,600點水平。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾880萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,400萬元，反映投資者對港股後市各有看法。



中國人壽1月原保險保費收入約1,578億元人民幣，按年增加24%，增速跑贏上市壽險同業，刺激股份周二收升3%，為表現最好藍籌，盤中高位曾突破20元，並獲1.1億元北水買入。該股周三早段再度突破20元關口，升幅近3%，續創8個月高位。集團周五(22日)舉行投資者日，預期將是短期焦點。周二有逾200萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則錄170萬元淨流入。



滙豐控股去年全年列帳基準除稅前利潤198.9億美元，按年增長15.86%，差過市場預期，拖累股份周二倒跌2.29%收市，險守66元，全日成交超過42億元，為成交最活躍股份。而沽空金額近10.3億元，創去年10月24日以來最高。券商普遍對該行業績較失望，但部分仍維持「增持」評級。股份周三早段沽壓未消，逆市偏軟，於66元樓下整固，即市留意約65.16元的50天線能否見支持。另要注意，該股第4次中期息派0.21美元，金額維持往年水平，並將於周四(21日)除淨。周二有17萬元淨流入其好倉，淡倉同日有逾370萬元淨流入。



香港交易所將於下周三(27日)公布去年全年業績，券商預測集團可按年多賺24至30%不等。另外，市場憧憬A股獲納入國際指數有可能為中港互聯互通交易帶來潛在增量、大灣區規劃綱要肯定香港國際金融中心地位等，皆會對該公司業務有利。股份周二一度高見261.4元，創8個月高，周三早段則升1%，於260元關上落，暫時連升3日。輪證資金流方面，周二有逾370萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾680萬元淨流入。



有券商發表報告預期醫藥股今年仍存政策逆風，拖累板塊周二捱沽。而在收市後，財政部官員指將積極落實藥品稅收政策，支持製藥產業發展。此外，國家藥監局官員指今年將進一步加快國產抗癌新藥審評審批工作。周二急瀉近8%的石藥集團，周三早段曾反彈逾1%，重上13元，惟其後倒跌，回試12.8元水平，阻力留意10天線(13.6元)，支持則為1個月低位12.3元。逾320萬元在周二淨流入其好倉，5日累計淨流入近350萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、長期購證(26394)，行使價29,600點，2019年11月到期，實際槓桿19.3倍。輕微價外、中短期沽證(15766)，行使價27,000點，2019年6月到期，實際槓桿11.4倍。



國壽輕微價外、中短期購證(24869)，行使價21.05元，2019年6月到期，實際槓桿7.8倍。貼價、中短期沽證(27226)，行使價19.89元，2019年5月到期，實際槓桿7倍。



滙豐控股貼價、中年期購證(24565)，行使價66.88元，2019年8月到期，實際槓桿11.5倍。貼價、中短期沽證(28628)，行使價63.8元，2019年5月到期，實際槓桿10.6倍。



港交所貼價、中短期購證(19999)，行使價268元，2019年7月到期，實際槓桿9.5倍。輕微價外、中短期沽證(19560)，行使價238元，2019年7月到期，實際槓桿7.8倍。



石藥集團輕微價外、中年期購證(18471)，行使價14.86元，2019年8月到期，實際槓桿4.1倍。



中國石油輕微價外、中短期購證(25349)，行使價5.98元，2019年8月到期，實際槓桿8.3倍。輕微價外、中年期沽證(27232)，行使價4.88元，2019年10月到期，實際槓桿4.3倍。



中國石油化工貼價、短期購證(14729)，行使價6.88元，2019年4月到期，實際槓桿10倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(60368)，收回價27,900點，槓桿比率38.6倍。N類熊證(65481)，收回價29,000點，槓桿比率42倍。



滙豐控股牛證(60397)，收回價63.1元，槓桿比率23.5倍。熊證(61464)，收回價68.9元，槓桿比率10倍。



國壽熊證(59631)，收回價21.5元，槓桿比率10.7倍。



港交所牛證(60373)，收回價246.1元，槓桿比率15.4倍。熊證(64345)，收回價277.1元，槓桿比率9.8倍。



石藥牛證(59798)，收回價12.6元，槓桿比率9.5倍。



騰訊牛證(67042)，收回價330.1元，槓桿比率19.9倍。熊證(67044)，收回價359.9元，槓桿比率16.9倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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