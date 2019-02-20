【午市重點睇】人民幣大漲　金價高見1346美元

●美匯指數企96.5水平，港匯於7.848水平上落，在岸人民幣(CNY)及離岸人民幣(CNH)漲至6.71，圓匯跌至110.8，歐元升至1.134，英鎊回至1.305。金價高見1,346美元。布油企66.5美元，紐油見56.3美元。道指期貨變動不大。



●恒生指數早段曾漲逾370點，半日升187點或0.66%，報28,415點，主板成交逾638億元；國企指數升87點或0.79%，報11,204點。 https://bit.ly/2GSq5OL

-冠華國際擬2供1，曾挫14%。 https://bit.ly/2GSRzUi

-藥明生物發盈喜，股價曾漲近13%。 https://bit.ly/2tugrK0

-美圖購Warframe開發商，股價曾炒高4%。 https://bit.ly/2SOTqki

-宏利可回購註銷最多9,900萬股。 https://bit.ly/2SO6er6



●【即市分析】

-滙豐走勢轉弱吼位Put。 https://bit.ly/2T5mT8K

-穩增長基建停不了，受惠股逐隻捉。 https://bit.ly/2GWrgNb

-建行走勢唔多對路？ https://bit.ly/2twBA6C

-恒指動力有減弱迹象。 https://bit.ly/2U5ilfK



●【港股格局】

-姚浩然料大市無力再上。 https://bit.ly/2SLNrfX

-沈慶洪指滙豐65元要守穩。 https://bit.ly/2SfZjBQ



●A股快報：滬綜指半日跌4點，深成指跌0.3%。 https://bit.ly/2V6bHpJ



●亞洲股市：日股中段升逾百點。 https://bit.ly/2GSMICy



●日本1月出口按年跌8.4%，對中國出口跌17%。 https://bit.ly/2GXYmfF



●泰國央行會議紀錄指，上調政策利率將是漸進式。泰銖兌每美元急升至31.096，為2013年10月以來高位。



●外電消息指，馬來西亞即將與中國達成協議，重啟此前取消的高鐵項目。



●全球經貿戰︰貨幣戰打到來？傳「人民幣穩定」將納入協議框架。 https://bit.ly/2ImqueB

-美方要求中方「維穩」，人民幣兌美元升上6.71。 https://bit.ly/2IynlZo



●Eurasia Group研究戰略和運營主管Meredith Sumpter表示，就美國總統特朗普威脅要徵收的汽車關稅，歐盟可能會得到暫緩執行。



●中國經濟︰「三農」擴大緊缺農產品進口，完善補貼政策。 https://bit.ly/2X97T98



●高盛：若中國購買更多美國商品，歐元面臨風險。



●加息睇乜？紐約聯儲威廉斯：除非通脹形勢發生變化。 https://bit.ly/2V1tEG6



●高通發布驍龍X55，5G晶片大戰砲火猛烈。 https://bit.ly/2V9RmQC



●Netflix擬於多倫多設製作中心。 https://bit.ly/2T9Wpmu



●人行逆回購200億元人民幣，本周公開市場沒有逆回購到期。

-人行今開展票據互換操作，涉15億人民幣。 https://bit.ly/2X9Yuhy

-人民幣兌每美元中間價為6.7558，較上日開市價續升84點子，呈兩連升。

-人民幣Shibor︰隔夜息跌至1.85厘。 https://bit.ly/2GzuKpg



●港元拆息︰1個月企0.99厘。 https://bit.ly/2SM7wTp



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