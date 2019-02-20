樓價UPDATES：市況回勇！放盤5天速獲承接

二手市況回暖，減價放盤快速被買家吸納。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●西環加多近山中層C室，實用面積約375方呎，開價900萬港元，以888萬元易手，實用呎價約23,680元。原業主持貨7年轉手，帳面獲利約32.5萬元。



●赤柱旭逸居6座地下單位，實用面積約855方呎，日前獲租客以每月4.2萬元承租，實用呎租約49元。



●灣仔尚翹峰1座高層D室，實用面積610方呎，三房一套間隔，以1,460萬元易手，實用呎價23,934元。原業主持貨12年，單位升值114%。



●筲箕灣樂融軒極高層F室，實用面積508方呎，兩房間隔，以893萬元易手，實用呎價17,579元。原業主持貨5年易手，帳面獲利202萬元。



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新界區

●馬鞍山聽濤雅苑3座低層E室，實用面積約733方呎，三房一套間隔，開價約950萬元，放盤僅5天，減價至920萬元成交，實用呎價約12,551元。原業主持貨14年轉手，帳面獲利約580萬元。



●馬鞍山福安花園2座高層C室，實用面積431方呎，兩房間隔，開價約650萬元，以自由市場價600萬元易手，實用呎價13,921元。單位10年升值約2.4倍。



●元朗柏𣾷7座低層F室，實用面積約380方呎，一房間隔，原開價500萬元，最終獲買家以450萬元承接，實用呎價約11,842元。原業主持貨約4年轉手，帳面獲利約113.5萬元。



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