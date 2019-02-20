華為危機︰英智庫警告讓華為涉足國家5G是「不負責任」

英國智庫皇家國防安全聯合服務研究所(RUSI)一份報告指出，允許華為為英國提供5G移動網絡設備，是既「天真」乃至「不負責任」。



報告指，中國有網絡攻擊的歷史，以獲取包括工業、商業、科技、國防、個人信息或政治等資訊。5G不但對網絡連接發展重要，更是未來物聯網的主要依靠。儘管華為是民營企業，但中共滲透力強大、且有國家安全法要求合作。



「五眼聯盟」中的美國、澳洲及新西蘭正以國家安全為由，採取行動排除華為及其他中資公司的5G計劃。報告稱，一旦英國網絡接入華為設備，成員將擔憂英國的網絡安全，並或令法國、德國、日本不傾向將來合作。



報告認為，維護「五眼標準」的通訊網絡安全，是一項重要策略，是國家安全利益；一旦喪失，不旦在情報交換可能減少，更可能導致英國未來在科技及情報收集工作備受排除。





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