墨爾本「樓王」最後加推115伙　自住投資之選！

香港樓又細又貴，想搵300萬港元左右樓盤，認真寥寥可數；但放眼澳洲墨爾本，相若銀碼已可購入當地市中心、兼且黃金地段的星級摩天住宅「樓王」，大家不妨趁現時澳元低水，物色心水單位。



墨爾本是澳洲第2大城市、維多利亞省首府，連續7年榮登全球最宜居城市，亦是舉辦澳洲網球公開賽 (Australian Open)、墨爾本F1大獎賽(Melbourne F1 Grand Prix)等年度體育盛事的集中地。當地人口將於2027年突破600萬，當中至2037年，市中心(CBD)人口將增至約7.7萬。



隨着人口急劇增長，維多利亞省正建設並規劃，包括新道路、鐵路、醫院、風力發電場等逾千億澳元的基建項目。



同時更造就了對墨爾本房屋的殷切需求；由於當地推出了物業空置稅，墨爾本今年1月空置率僅1.9%，平均租出時間只需兩星期，意味租金仍有極大上升空間，甚至研究所SQM Research權威分析師Louis Christopher亦預期，墨爾本不會出現公寓供應過剩問題。



West Side Place位於墨爾本市中心黃金地段，媲美香港九龍站項目，更堪稱當地「樓王」，由香港上市公司遠東發展(00035)打造，預料最快2020年第4季落成。



樓盤地理位置優越，可俯瞰海濱新區Docklands及Port Phillip Bay等醉人海景；同時交通便利，僅步行1分鐘，即可到達免費電車站、5分鐘則達Southern Cross火車站；又毗鄰多元化餐飲區域、購物中心，衣食住行應有盡有。



項目由4座大型住宅及酒店組成，當中住宅單位涉及2,654伙，酒店項目則獲國際奢華酒店品牌Ritz-Carlton進駐；樓盤上年推出時，經已被瘋狂搶購，質素備受讚譽，並設奢華會所，包括虛擬高爾夫球場、電影院、泳池等，故是次加推的全新特色花園單位，倍添注目。



West Side Place是次最後加推的115伙單位，屬限量發售，每伙更送花園平台（平均面積約250方呎）。單位實用面積介乎550至1,200方呎，屬1至3房連花園平台特色戶，呎價僅由5,460元港幣起，入場費只需300萬港幣，是同區抵買之選。



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