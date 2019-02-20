【高盛推介】小米鐵塔認購證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團將就年度旗艦手機「小米9」舉行發布會，周三(20日)早段股價一度跟隨大市反彈。另一方面，中國鐵塔周三早段繼續上升，最高見1.92港元，繼周二再創上市新高。



觀察個股認股證資金流向，可見近日資金傾向部署小米認購證，過去兩個交易日共錄得約970萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。另一方面，則見近期鐵塔認購證出現日買日賣的情況，當中周一(18日)錄得約190萬元資金流入，周二則錄得約240萬元資金流出。



觀察近日獲資金流入的小米認購證，可見資金集中部署行使價11至12元的條款產品，但當中部分短期，4月份到期的產品街貨量普遍偏高。因此投資者如計劃部署，可留意上述條款，並從中篩選出街貨較低的產品作部署。



投資者可留意價外幅度約11%，年期約4個月的小米購證(18145)，行使價12.1元，2019年6月13日到期，實際槓桿5.6倍，行使價11元至12.4元間的低街貨產品中，槓桿最高之一。



貼價的選擇則可留意價外幅度不足1%的小米購證(26533)，行使價11.01元，2019年12月20日到期，實際槓桿3.3倍，貼價兼低街貨。



投資者如看好鐵塔，可留意價外幅度約5%，長年期的購證(27138)，行使價2元，2019年9月23日到期，實際槓桿3.8倍，行使價2元或以上產品中，槓桿最高。



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