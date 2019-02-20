全球經貿戰︰特朗普要求中國「操控人民幣」？

新一輪中美高層貿易談判即將在華盛頓展開，最新消息稱，美國要求將「保持人民幣穩定」放入正在討論的諒解備忘錄。受消息刺激，人民幣兌美元在岸及離岸價雙雙大漲至月內高位。



澳洲國民銀行駐新加坡市場策略主管Christy Tan認為，這是談判進入最終階段的一個信號，而相信中國當局會同意把保持匯率穩定放進最終的協議中。他並估計「保持穩定可能是從CFETS人民幣籃子指數的角度而言」。



受中美貿易磨擦和美匯偏強等因素影響，人民幣兌每美元去年4季度時一度逼近7.0元大關；期間中國央行採取多種方式穩定匯率，包括官員喊話、重啟逆周期調控等。CFETS人民幣指數在92關口有明顯支撐。



豐業銀行策略師高奇認為，美國施壓人民幣保持穩定，不代表人民幣只會從目前水平開始單向升值，升值或多或少還是會與大環境有關。人民幣還是會雙向波動，只不過不會大幅貶值，並可能在6.9或7.0托底。



瑞穗銀行策略師張建泰表示，人民幣匯率「破7」機會進一步降低，外資可更放心地買入人民幣資產。



麥格理銀行駐新加坡匯率和利率策略師Gareth Berry也指，該消息降低了人民幣「破7」風險，市場可以鬆一口氣。



彭博分析報道，人民幣匯率成為中美貿易談判的一大問題，雖然也在預料之中，但對諸多方面都會構成不利，特別是對中國而言，承諾保持人民幣匯率穩定，將使長期以來讓人民幣更密切追隨市場力量的趨勢發生倒退。長遠也會對中國央行的貨幣政策產生制約。



而美國希望中國承諾保持人民幣穩定，這種想法可以理解，但卻不切實際。問題是很難在正式協議中作出明確規定、且不違背美國長期以來對貨幣自由波動的倡議。如果協議規避該問題，只會為將來徒添爭議。



特朗普自競選而至上台以來，多番批評中國操控貨幣。丹斯克銀行首席分析師兼中國經濟學家Allan von Mehren表示，諷刺的是現在是美國要中國去操縱匯率，而不是市場力量去推高人民幣。



聯儲局前主席耶倫周二(19日)表示，要判斷一個國家何時利用其貨幣匯率來獲得貿易優勢「真的很困難」。



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