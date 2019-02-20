【高盛推介】騰訊輪證傳真

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(19日)跌約0.9%，周三(20日)早段則跟隨大市反彈，高見344.2港元，惟及後升幅明顯收窄並曾倒跌。



有報道指，騰訊有份投資的中國整形外科網站「新氧」已遞交申請到美國上市，預期最快可在今年中掛牌及計劃集資3億美元。



觀察個股認股證資金流向，可見近期資金追捧認購證，過去5個交易日共錄得約1.41億元資金流入，為同期最多資金流入的窩輪相關資產。而周一(18日)及周二則見認沽證獲資金轉向部署，共錄得約850萬元資金流入。牛熊證方面，則見近日資金傾向沽出牛證，當中周二錄得約160萬元資金流出。



投資者如看好，認購證的產品可留意價外幅度約12%，年期約4個月的騰訊購證(17754)，行使價377.08元，2019年6月18日到期，實際槓桿10.7倍，周三最活躍條款產品之一，5隻類近條款產品中槓桿最高。



牛證產品則可留意牛證(65250)，收回價與現價有約4.5元差距，收回價331.18元，行使價329.18元，換股比率100，槓桿比率37.8倍，市場上最貼價兼槓桿最高牛證。



相反，投資者如看淡，貼價的選擇可留意價外幅度約3%，年期約3個月的沽證(22432)，行使價324.8元，2019年6月3日到期，實際槓桿8.7倍，行使價320至340元間、1個月期以上產品中，槓桿最高。



高槓桿的選擇則可留意價外幅度約8%，年期約兩個月的沽證(22155)，行使價310.68元，2019年4月18日到期，實際槓桿13.0倍，短期兼高槓桿。



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