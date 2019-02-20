中銀推一帶一路債券基金　睇好新興市場貨幣

中銀香港資產管理公司周三(20日)宣布，推出「中銀香港全天候一帶一路債券基金」，該公司固定收益首席投資官阮卓斌指出，基金會以亞洲債券為核心，配置一帶一路沿線國家及地區的美元債券、本幣債券、高息率和高投資評級債券等。



在其模擬組合中，投資的債券有93隻，平均存續期1.6年，平均最低孳息率為5.47%，而平均信貸評級為「BBB」，基金將每月派息，惟沒有保證的固定派息率。



阮表示，過去兩個月聯儲局立場轉鴿，並考慮停止持續加息，美元強勢的情況或未能延續，若新興市場經濟基本面好轉，去年跌幅較大的新興市場貨幣有機會升值。



此外，公司投資總監韓劍秋認為，市場已消化大部分中美貿易摩擦消息，相信影響會逐漸減弱，亞洲區內企業的發展和財務狀況趨穩。他預期，今年亞洲區內到期的債券及利息數量較多，令債券淨供給量明顯降低，有助支持市場價格。



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