新盤部署：海傲灣4月現樓推售 料加價最多5%
2019年02月20日 14:09
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楊聰永(左二)
東九龍新盤市況熱鬧。九龍建業(00034)市務及銷售部總經理楊聰永稱，豬年各大發展商積極於該區開盤，區內物業升值潛力大；旗下油塘海傲灣去年10月開售，至今已售出逾160伙，套現逾8.5億港元。
他指出，項目料4月展開第2階段銷售部署，屆時料可獲批出入伙紙，有機會開放現樓，銷情估計將會加快，部分單位料將加價3%至5%，物業料可望9月交樓。
他表示，同系紅磡環海·東岸早前已入伙，料下月招標形式推售尚餘20多伙，目標呎價3萬元或以上。西營盤63 Pokfulam亦相信可於年底交樓。
香港置業即日起至6月底，向購入九龍建業旗下入伙盤單位的買家，贈送12個月收租管理服務優惠，名額10個。
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