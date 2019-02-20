新盤部署：海傲灣4月現樓推售　料加價最多5%

東九龍新盤市況熱鬧。九龍建業(00034)市務及銷售部總經理楊聰永稱，豬年各大發展商積極於該區開盤，區內物業升值潛力大；旗下油塘海傲灣去年10月開售，至今已售出逾160伙，套現逾8.5億港元。



他指出，項目料4月展開第2階段銷售部署，屆時料可獲批出入伙紙，有機會開放現樓，銷情估計將會加快，部分單位料將加價3%至5%，物業料可望9月交樓。



他表示，同系紅磡環海·東岸早前已入伙，料下月招標形式推售尚餘20多伙，目標呎價3萬元或以上。西營盤63 Pokfulam亦相信可於年底交樓。



香港置業即日起至6月底，向購入九龍建業旗下入伙盤單位的買家，贈送12個月收租管理服務優惠，名額10個。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/