樓市小陽春？嘉湖山莊自製相連戶　售逾1200萬

二手樓市氣氛持續上揚，樓價再升過。市場消息稱，天水圍嘉湖山莊樂湖居一套相連單位，實用面積1,102方呎，另連天台。單位由兩個標準戶打通，市場放盤逾半年，面對早前樓市調整，久久未能售出，直至近日終以1,238萬港元轉售，呎價約11,234元，成交價較開價僅低約4.8%。



區內代理稱，近日屋苑睇樓及查詢明顯急增，單於過去周六、日期間，不少前線代理睇樓至下午四、五點才有時間午膳。當中大部分都是上車客，見早前樓市有調整急急出來搵樓。



事實上，去年樓市高峰期間，嘉湖山莊複式戶樓價已升破一千萬關口。當時上述同類相連單位，亦見錄大額買賣。但自從去年上半年後，樓市開始調整，屋苑再未聞再有逾1,000萬元買賣。



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