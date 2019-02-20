樓價UPDATES：東涌影岸‧紅兩房售708萬

各區二手交投回升，叫價減幅同時收窄，東涌影岸‧紅兩房戶，減價約5.6%，即售708萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●何文田半山壹號2期富甲半山半山徑25號低層戶，實用面積1,182方呎，三房套房間隔，另設工人套房，剛以2,130萬元易手，實用呎價18,020元。



●啟德嘉匯本月暫錄42宗租務成交，包括1座中層D室，實用面積515方呎，採兩房間隔，外區客以月租17,500元承租，實用呎租34元。



●將軍澳領峯7座右翼中層C室，實用面積681方呎，三房套房間隔，以780萬元成交，實用呎價11,454元。



●將軍澳城中駅6座中低層F室，實用面積約503方呎，兩房間隔，望山景，以745萬元沽出，實用呎價約14,811元。



●將軍澳緻藍天5座左翼高層C室，實用面積749方呎，間隔屬三房一套兩廳加工人房，獲租客以21,500元租入，實用呎租約28.7元。



●黃大仙公屋竹園北邨蕙園樓中層24室，實用面積381方呎，兩房間隔，已未價自由市場以418萬元成交，實用呎價10,971元，單位約三年升值約30%。



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新界區



●東涌影岸‧紅B座低層H室，兩房間隔，原開價750萬元放售，減價42萬元，最後以708萬元沽出，實用面積539方呎計，呎價約13,135元，屋苑本月暫錄3宗二手成交。



●青衣盈翠半島3A座高層G室，實用面積520方呎，原則兩房，已改作一房，享海景，叫價900萬元，放盤約四日，速獲一對夫婦洽購，最後議價至890萬元成交，實用呎價約17,115元。



●荃灣韻濤居C座高層6室，實用面積608方呎，套三房間隔，享山景景，成交價750萬元，實用呎價12,336元，呎價屬一年新低，回到去年初水平。



●沙田希爾頓中心A座中層7室兩房戶，以600萬元易手，實用面積412方呎，折合呎價14,563元。



●天水圍嘉湖山莊二月錄約30宗成交，其中賞湖居6座低層H室，三房間隔，新近以12,000元租出，實用面積552方呎計，折合呎租約21.7元。



●元朗尚悅11座中層B室，屬於兩房間隔，叫價600萬元，輕微減價至596.8萬元沽出，實用面積440方呎，折合呎價13,564元。



●屯門怡樂花園3座中層D室，實用面積414方呎，兩房間隔，本月初農曆新年前夕放盤，叫價460萬元，近日議價至455萬元沽出，實用呎價10,990元，新買家為外區客。

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