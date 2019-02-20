新世界發展：4月推區塊鏈技術賣樓　每人可省55小時

新世界發展(00017)宣布，與香港應用科技研究院合作，推出運用區塊鏈技術的置業平台，可一站式連繫發展商、銀行和律師樓的系統，預計可減省新樓買家時間達55小時。



新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛表示，房地產市場過去三十多年甚少把高科技引入買樓過程，而買家、地產商、銀行及律師行亦各自分開工作，缺乏一站式平台把各方連繫起來。



該公司營業及市務總監黃浩賢預計，新買樓系統可於4月時推出使用，由於涉及一手銷售條例，暫時未能透露首個應用的新盤名稱。首家應用該平台的銀行為中銀香港，未來會邀請更多銀行加入。暫時約有6間律師行加入使用該系統。



新系統將協助買家由登記入飛買新樓，至完成交易及收樓過程。黃氏稱，可免除買家多次打電話向律師樓、銀行的查詢，以區塊鏈技術減少多次身份核實，並減省大量文件影印等繁複容易出錯或遺漏的程序。



他舉例，以往買家在售樓處簽署臨時買賣合約後，資料要人手傳送至律師樓輸入資料，再出正式買賣合約，過程往往要2天時間。新系統可於手機應用程式上使用，約1小時完成上述程序，並且可減省大量文件的影印。



系統亦可協助買家一次過向多間銀行申請按揭。過程用區塊鏈技術保密和傳輸資料，又按不同權限向不同機構發放所需資料。



黃續稱，有關技術籌備了兩年，主要的難關是打通銀行和律師樓的電腦系統，去使用共同的技術，系統已申請專利，地產同業難於短時間內完全仿傚。



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