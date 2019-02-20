優品360股價累升4成　唔通關金莎事？

香港有好多大大小小零食店，要從中突圍一啲都唔容易，不過優品360(02360)就靠一樣產品就成功彈起！



對於日韓零食愈來愈受歡迎，優品360 CEO許志群就話，咁多年以嚟，公司最好賣嘅仍然係傳統朱古力品牌金莎，原因好簡單就係價格做到行內最低，全靠呢款貨品令公司打響名堂添！佢仲話，金莎仍然穩佔農曆新年送禮榜首，銷量以貨櫃計，完全打低晒啲新興品牌。



公司上咗市個零月，股價累升咗超過4成。同場嘅主席林子峰話都好滿意，可能公司品牌大家都熟悉有幫助喇，嚟緊公司仲打算去澳門開店，內地就要需時去研究下先喎。

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